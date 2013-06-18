متظاهرو المنصورة يقتحمون 3 أبواب من مبنى محافظة الدقهلية.. وعطية يطلب اثنين منهم للتفاوض

كتب : صالح رمضان الثلاثاء 18-06-2013 19:55

تمكن المتظاهرون أمام مبنى محافظة الدقهلية، من اقتحام 3 بوابات من أبواب المحافظة، ودخلوا من باب 6، وذلك في محاولة منهم للوصول إلى مكتب المحافظ ومحاولة اقتحامه، وذلك خلال اجتماع الدكتور صبحي عطية محافظ الدقهلية الجديد، مع اللواء سامي الميهي مدير الأمن، ومدير المباحث، ومدير الأمن المركزي.

ورفض الأمن التعامل مع المتظاهرين وتركهم يقتحمون الأبواب دون تدخل، إلا أن كميات من بودرة الحريق التى قام المتظاهرون بتفريغها ظهر اليوم في الطرقات.

جدير بالذكر أن المحافظ طلب اثنين من المتظاهرين للتفاوض معهم حول فض الاعتصام خارج المحافظة.