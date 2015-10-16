وفد المجلس التخصصى للتعليم يبحث فى ألمانيا تنفيذ مشروع بنك المعرفة المصرى

قام وفد رئاسى من المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور طارق شوقى بزيارة لمدينة فرانكفورت الألمانية، حيث عقد اجتماعا مع 25 من أكبر الناشرين العالميين لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع القومى "بنك المعرفة المصرى"، الذى يهدف إلى إتاحة المحتوى العلمى والمعرفى لكل مواطن مصرى، ويضم الوفد فى عضويته الدكتورة هدى أبو شادى والدكتورة نيفين خالد.

وعرض الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى خلال الاجتماع بعرض رؤية ورسالة وأهداف المشروع والبرنامج الزمنى للخطوات التنفيذية له، وهو المشروع الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أثناء الاحتفال بأعياد أكتوبر.

كما قام أعضاء المجلس بالرد على تساؤلات الناشرين وطبيعة الشراكة بينهم وبين جمهورية مصر العربية، حيث يرى الناشرون أن هذا المشروع يمثل سبقا فى إتاحة المعرفة على المستوى القومى، حيث أوضح الدكتور طارق شوقى للناشرين أن المشروع سيرى النور فى أول يناير 2016.