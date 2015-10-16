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"الصحة": بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى للفلاحين فى 15 محافظة أول نوفمبر

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"الصحة": بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى للفلاحين فى 15 محافظة أول نوفمبر "الصحة": بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى للفلاحين فى 15 محافظة أول نوفمبر
وافقت وزارة الصحة والسكان، على تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين على مرحلتين، بداية من أول نوفمبر المقبل.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين على مرحلتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم 15 محافظة المطبق فيها مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين؛ وهى "أسوان، والأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، وبنى سويف، السويس، والإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، إسكندرية، دمياط، منوفية".

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