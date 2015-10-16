الجيش الأميركى: واشنطن مستعدة بتزويد الذخائر لمعارضى داعش فى سوريا

أعرب الجيش الأميركى عن استعداده لالقاء المزيد من الذخائر للمقاتلين السوريين الذين يقاتلون تنظيم داعش فى شمال سوريا، حسب ما اعلن مسئول أميركى الخميس وذلك بعد القاء خمسين طنا من الذخائر الاحد الماضى.

وقال هذا المسئول الذى فضل عدم الكشف عن هويته "ستكون هناك عمليات القاء ذخائر بالمظلات ولكن فقط فى حال اثبتوا انهم استعملوها بشكل فعال ضد تنظيم داعش.

وأضاف "بقدر ما يظهروا نتائج بقدر ما يتلقون الذخائر وبالتالى ستختار الطائرات الاميركية اهدافها على اساس ما يحققه المقاتلون ضد داعش على الأرض".