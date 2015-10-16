بالصور.. القوات العراقية تخوض معارك ضد تنظيم داعش الإرهابى

تخوض قوات عراقية بمساندة التحالف الدولى الخميس معارك حاسمة ضد تنظيم داعش فى محورى بيجى والرمادى حيث ابرز معاقل التنظيم فى البلاد.

وذكرت مصادر فى قوات الأمن العراقية الخميس ان مصفاة بيجى باتت تحت سيطرة القوات الأمنية بعد ان شهدت على غرار مناطق اخرى فى مدينة بيجى "200 كلم شمال بغداد"، مواجهات مستمرة خلال الاشهر الماضية بين القوات الامنية والجهاديين.

كما اكد ضباط كبار فى قوات الجيش والشرطة ان مصفاة بيجى، أكبر مصفاة للنفط فى البلاد تقع فى محافظة صلاح الدين، قد "تم تحريرها بالكامل".

لكن مصفاة بيجى التى كانت تنتج خلال فترة سابقة 300 الف برميل يوميا، تغطى نصف حاجة البلاد من المشتقات النفطية، اصبحت غير صالحة للعمل بسبب الدمار الذى لحق بغالبية وحداتها والبنى التحتية.



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