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تعرف على لجنتك الانتخابية 2015 انتخابات مجلس النواب بالرقم القومي

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تعرف على لجنتك الانتخابية 2015 انتخابات مجلس النواب بالرقم القومي تعرف على لجنتك الانتخابية 2015 انتخابات مجلس النواب بالرقم القومي

نقدم لكم طريقة التعرف على لجنتك الإنتخابية بالرقم القومي فى انتخابات مجلس النواب، حيث من المنتظر ان تبدأ إنتخابات مجلس النواب المرحلة الاولي يوم الثامن عشر والتاسع عشر من أكتوبر ولمدة يومان على أن يتم إعلان النتائج وتقديم التظلمات للجنة العليا والفصل فيها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ثم يكون هناك يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و 28 أكتوبر إنتخابات الإعادة على أن تعلن اللجنة العليا النتائج وتقديم التظلمات للفصل بها .

طريقة معرفة اللجنة الإنتخابية فى مجلس النواب .

يمكن إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم من أجل مساعدتك على معرفة اللجنة الإنتخابية من خلال موقع اللجنة العليا للإنتخابات من هنا .

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