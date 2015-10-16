عبور 2000 فلسطينى من سيناء إلى غزة من خلال معبر رفح البرى

أكد مصدر مسئول فى معبر رفح، أن المعبر عمل بشكل متواصل منذ فتحه صباح أمس الخميس حتى فجر اليوم الجمعة، موضحًا أن المعبر تواصل العمل به لمدة 20 ساعة متتالية.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أن المعبر شهد وصول نحو 2000 مسافر فلسطينى من الجانب المصرى إلى قطاع غزة، إلى جانب دخول سيارة إسعاف وكميات من الأسمنت إلى القطاع.

وكان المعبر فتح أبوابه الخميس أمام المسافرين من مصر إلى قطاع غزة، وعبرت سفارة دولة فلسطين فى بيان لها، عن خالص شكرها إلى القيادة المصرية والأجهزة المعنية فى سعيها الدءوب، من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا فى قطاع غزة.

وبدورها، شددت قوات الأمن إجراءات التأمين حول محيط معبر رفح، وانتشرت قوات أمنية على بوابة المعبر، كما تم تأمين الطريق الدولى الذى يسلكه المسافرون حتى الوصول لبوابة المعبر.

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