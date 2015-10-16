هيئة التحقيق والادعاء بحائل تودع الشيخ الخريصي

أقام منسوبو هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل حفل توديع وتكريم لرئيس الفرع الشيخ هشال بن عبدالعزيز الخريصي بعد انتهاء تكليفه برئاسة فرع الهيئة بمنطقة حائل وتكليفه رئيسا لدائرة التفتيش والمتابعة بالمقر الرئيسي، وقد حضر التكريم منسوبي الفرع وجرى خلال الحفل تقديم دروع تذكاريه بهذه المناسبة باسم منسوبي الفرع.

فيما شكر الخريصي بكلمة خلال الحفل منسوبي الفرع على ما بذلوه من جهود خلال فتره عمله التي امتدت لحوالي عشر سنوات بالفرع داعيا لهم التوفيق والسداد ،مؤكدا ان الانجازات والمعطيات التي ترجمت علی ارض الواقع كانت بفضل الله ثم بدعم ومثابرة زملاء العمل.. مثنيا علی دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والمسؤولين في الهيئة.