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«تعليم حائل» يحقق في الإساءة إلى مشرف تربوي متقاعد

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    تُحقق الإدارة العامة للتعليم بمنطقه حائل في حادثة إرسال بريد الكتروني يُسيء لأحد المشرفين التربويين المتقاعدين من البريد الإلكتروني الخاص بإدارة التقويم الشامل الملغاة حسب هيكلة وزارة التعليم قبل ثلاثة أعوام.

وقالت إن توجيه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق، جاء بعد تقديم مشرفي إدارة الجودة الشاملة بشكوى جماعية للمدير العام بسبب ما وصفوه بالافتراء والكذب والتزوير الذي طال زميلاً لهم في الإدارة، وتم إرساله من البريد الإلكتروني الخاص بإدارة التقويم الشامل يفيد بتقصير مدير التعليم في عدم إعفاء المشرف من الإشراف التربوي.

وكان خطاب ورد من وزاره التعليم بالرقم (173127) وتاريخ 21 /8/ 1436ه أوصى باستمرار المشرف التربوي في موقعه كمشرف تربوي، وصدر قرار الموافقة على طلبه للتقاعد في وقت سابق بتاريخ 30/ 12/ 1436ه.

وذكر مشرفو الجودة الشاملة في خطابهم لمدير عام التعليم أنه تم اختراق البريد الالكتروني القديم الخاص بالتقويم الشامل، وتم الافتراء والكذب والتزوير حول ما نُسب إلى مشرفي الجودة الشاملة في شكواهم عن تقصير مدير عام التعليم في عدم إعفاء المشرف التربوي عبدالله ناصر الشايع وإدانته بإحدى القضايا، وأنه تم الرفع بالشكوى لمدير عام المتابعة بوزارة التعليم ومناشدتهم بإعفائه ومطالبتهم بإيقاع أقصى العقوبات، وكل هذا افتراء وكذب وزور، حيث إن البريد الإلكتروني كان للتقويم الشامل والذي تم إلغاؤه ثلاث سنوات، ولم يتم إرسال أي شكوى من قبل مشرفي الجودة الشاملة.

ووصفوا ما ذكر بأنه بهتان تم نسبه إلى زملائه من مشرفي الجودة الشاملة، واضافوا "عبدالله الشايع من خيرة المشرفين الذين عملوا في مجال الميدان التربوي ومعروف بإخلاصه وأمانته وخلقه الرفيع، كما أنه ليس بينه وبين زملائه مشرفي الجودة الشاملة إلا الاحترام والتقدير، مع العلم أن زملاءه قاموا بتجهيز حفل لتكريمه لإحالته إلى التقاعد بعد خدمته للتعليم ما يقارب 40 عاماً، وكل ما تم نسبته هو بهتان وعار من الصحة"، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات على من أدلى بحديث كاذب على لسان مشرفي الجودة الشاملة.

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