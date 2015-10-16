انطلاق الدورة الثانية لجائزة هيا العساف لمدارس التحفيظ النسائية

تستعد مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية لتنفيذ جائزة الكريمة هيا العساف لمدارس التحفيظ النسائية في دورتها الثانية، وذلك بالشراكة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.

وأوضح الأستاذ عبدالله الحواس الأمين العام لمؤسسة آل إبراهيم الخيرية أن الجائزة تعد الأولى من نوعها المعنية بهذه الفئة.

وأشار إلى أن الجائزة تنفذ للمرة الثانية على التوالي في مدينة الرياض، وتستهدف تعزيز الأداء المتميز في المدارس النسائية بجميع مواردها البشرية من مديرات ومشرفات ومعلمات وطالبات، إضافة إلى دعم وتشجيع العمل المؤسسي عبر اعتماد الجائزة عدة فروع ومسارات تساهم في اكتساب المدارس النسائية لذلك.

مضيفاً أن الجائزة تحظى باهتمام ومتابعة الشيخ عبدالعزيز آل إبراهيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ونائبه الشيخ خالد آل إبراهيم، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد لجميع القائمين والقائمات على مدارس التحفيظ النسائية لتقوم بمهامها وواجباتها على أكمل وجه ووفقاً لأفضل الممارسات .