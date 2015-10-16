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جمعية الأطفال المعوقين بمكة تحتفل باليوم الوطني

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جمعية الأطفال المعوقين بمكة تحتفل باليوم الوطني جمعية الأطفال المعوقين بمكة تحتفل باليوم الوطني

    أقامت جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

واستهدف النشاط الأطفال المعوقين بالمركز وعددهم 60 طفلاً وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركة كل من دار الزهور لرعاية الأطفال الايتام بمكة المكرمة ومنسوبات المركز وأمهات الأطفال.

بدأ الاحتفال بمسيرة وطنية لأطفال المركز بالإعلام من البوابة الرئيسية بالمركز، تلا ذلك عرض لإنجازات الملك المؤسس ومظاهر التنمية الشاملة بمختلف المجالات بالمملكة، مصاحبة بأناشيد وطنية، وتم عمل مجموعة من الأعمال الفنية عن توحيد المملكة، وفقرات الألعاب والرسم على الوجوه وعروض فنية، وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا للأطفال المشاركين.

ويهدف هذا الاحتفال إلى تعريف الطفل المعاق بقيمة الوطن وما له علينا من حقوق وواجبات، من حمايته والذود عنه، ورفع رايته خفاقة دائماً، وضرورة السعي والمثابرة لنيل أرفع الدرجات العلمية وتشريفه في مختلف الأصعدة، والتعريف بجمعية الأطفال المعوقين والخدمات التي تقدمها في المجتمع، والتأكيد على أهمية مثل هذه المناسبات في تعزيز الجانب الوطني للطفل.

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