بريدة: ضبط وافد يروج لساحر بمستشفى الملك فهد التخصصي

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، بأن فطنة إحدى المتدربات السعوديات بالتعاون مع مشرفي الأمن بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أسهمت في ضبط وافد عربي كان يقوم بتوزيع منشور يدعو للاستعانة بساحر يقوم بأعمال الشعوذة والسحر بعد أن تم إبلاغ الجهات المعنية عن هذا الوافد من خلال إدارة المستشفى.

وأكد المركز الإعلامي لصحة القصيم في بيان صحفي، بأن إحدى المتدربات السعوديات بالمستشفى ابلغت مشرفة الأمن عن ما لاحظته خلال قيام الوافد العربي بتوزيع ورقة تتضمن معلومات عن أحد السحرة الذي وصفه بأنه عالم روحاني.

واشار المركز الاعلامي بأنه تم إبلاغ إدارة الأمن التي باشرت التأكد من دقة المعلومات ليتم على أثرها إبلاغ الجهات المعنية وتسليمها كافة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وقد تم رصده بالمستشفى صباح الأربعاء الماضي؛ ليتم على الفور إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبض عليه وفقا للاختصاص.