أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بريدة: ضبط وافد يروج لساحر بمستشفى الملك فهد التخصصي

Google+ Print

    قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، بأن فطنة إحدى المتدربات السعوديات بالتعاون مع مشرفي الأمن بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أسهمت في ضبط وافد عربي كان يقوم بتوزيع منشور يدعو للاستعانة بساحر يقوم بأعمال الشعوذة والسحر بعد أن تم إبلاغ الجهات المعنية عن هذا الوافد من خلال إدارة المستشفى.

وأكد المركز الإعلامي لصحة القصيم في بيان صحفي، بأن إحدى المتدربات السعوديات بالمستشفى ابلغت مشرفة الأمن عن ما لاحظته خلال قيام الوافد العربي بتوزيع ورقة تتضمن معلومات عن أحد السحرة الذي وصفه بأنه عالم روحاني.

واشار المركز الاعلامي بأنه تم إبلاغ إدارة الأمن التي باشرت التأكد من دقة المعلومات ليتم على أثرها إبلاغ الجهات المعنية وتسليمها كافة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وقد تم رصده بالمستشفى صباح الأربعاء الماضي؛ ليتم على الفور إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبض عليه وفقا للاختصاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية