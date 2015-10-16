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بالفيديو ...هذه السيدة تضع مكعبات الثلج في غسالة الملابس! عند معرفة السر ستفعلين مثلها بكل تأكيد…

  • هو وهى
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بالفيديو ...هذه السيدة تضع مكعبات الثلج في غسالة الملابس! عند معرفة السر ستفعلين مثلها بكل تأكيد… بالفيديو ...هذه السيدة تضع مكعبات الثلج في غسالة الملابس! عند معرفة السر ستفعلين مثلها بكل تأكيد…

توجد العديد من الوسائل لكي الملابس المكرمشة ,لكن أكثرها استخداماً هي المكواة مع أن الجميع يكره استعمالها ,ويفضل استخدام وسائل أخرى سهلة ولاتأخذ وقتاً طويل ولا تحتاج لبذل مجهود كبير ,إذا كنت لا تملكين مكواة أولا تجدين الوقت أبداً لإستخدامها أو ليس لديك الصبر لكي الجينز والمناشف والأغطية وغريها بالمكواة ,نقدم لك حيلة بسيطة لكنها مذهلة في التخلص من تجعد الثياب في وقت قصير .

من خلال هذا الفيديو سوف نعرض لكم حيلة بسيطة تستخدمها هذه السيدة للتخلص من تجاعيد الثياب في وقت قصير وبدون بذل أي جهد كبير ,فأنت لاتجتاجين سوى غسالة ملابس ومكعبات الثلج ,دعونا نشاهد الخطوات من خلال هذا الفيديو .

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