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سمعت عنه؟!.. فيروس "دلتا" القاتل الغامض بين فيروسات الكبد

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سمعت عنه؟!.. فيروس "دلتا" القاتل الغامض بين فيروسات الكبد سمعت عنه؟!.. فيروس "دلتا" القاتل الغامض بين فيروسات الكبد
فيروس A وBوC أشهر أنواع الفيروسات التى تصيب الكبد، وبمجرد ذكر أى من تلك الأحرف الثلاثة لا يحتاج الأمر توضيحا أكثر، فالجميع يعلم أنها تشير لفيروسات الكبد.

"دلتا" قد يبدو الاسم غريبا للبعض لكنه أحد أخطر أنواع الفيروسات المهاجمة لكبد الإنسان.

عن خطورة فيروس دلتا وطرق الإصابة به يقول استشارى الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، إن دلتا هو فيروس غير مكتمل يحتاج الى وجود فيروس آخر بالكبد حتى يتمكن من اختراقه.

وتبعا لرأى أنور ففيروس "بى" يعد البوابة المفضلة لفيروس دلتا حيث لا يتمكن من مهاجمة الكبد السليم وغالبا يأتى لمرضى فيروس الكبد "بى".

تكمن خطورة دلتا أنه عند الإصابة به تترفع فرص تعرض الكبد للأمراض الخطيرة كزيادة نسبة الصفراء لمعدلات متطرفة والإصابة بتليف الكبد والاستسقاء والفشل الكبدى، كما يساعد هذا الفيروس على الوصول لتلك المراحل فى مدة زمنية قصيرة للغاية.

والعلاج بالطبع يعتمد على القضاء على الفيروسين معا، كما أن علاج فيروس بى منفردا قد يعد وسيلة ناجحة فالقضاء على التهاب الكبد بى، يشل قدرة فيروس دلتا على الاستمرار فى مهاجمة خلايا الكبد.

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مصر 365