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أستاذ لغة يونانية بجامعة "كامبردج" يحاضر فى مكتبة الإسكندرية الأربعاي

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أستاذ لغة يونانية بجامعة "كامبردج" يحاضر فى مكتبة الإسكندرية الأربعاي أستاذ لغة يونانية بجامعة "كامبردج" يحاضر فى مكتبة الإسكندرية الأربعاي
تنظم مكتبة الإسكندرية الساعة الثانية عشر ظهر الأربعاء المقبل، محاضرة عامة بعنوان "الدرس، والحياة العلمية، والموسيون" للدكتور ريتشارد هانتر، أستاذ الكرسى الملكى فى اللغة اليونانية، بجامعة كامبردج، وزميل كلية الثالوث.

ومن المقرر إلقاء المحاضرة عبر الإنترنت (مؤتمر ) باللغة الإنجليزية وتصحبها ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

وصرحت أمنية منير فتح الله، مدير إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، بأن المحاضرة تأتى فى إطار الموسم الرابع للبرنامج الثقافى لمشروع الإسكندرية الذى يهدف إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة الإسكندرية، وما يتصل بذلك من موضوعات أخرى فيقدم برنامجًا ثقافيًا للتعريف بتاريخ المدينة ومكتبتها فى فترة ازدهارها كمركز إشعاعٍ ثقافى وحضارى.

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مصر 365

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