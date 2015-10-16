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مرشح برلمانى بإدفو: خطة لمدة عام للصحة وتشغيل مستشفيات التكامل

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عقد الدكتور محمود ذكى المقص المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة مركز إدفو (فردى مستقل) بمحافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا بمدينة إدفو استعرض خلاله برنامجه الانتخابى.

وقال المرشح الدكتور محمود المقص إنه سيقوم بتخصيص برنامج زمنى لمدة عام واحد لتنفيذ برنامجه الخاص بقطاع الصحة وتشتمل هذه الخطة استكمال إنشاءات مستشفى إدفو العام وإنشاء مستشفى طوارئ مجهز على أعلى مستوى، وعمل بروتوكول بين مستشفى إدفو العام ومستشفى أسوان الجامعى للاستفادة من الكوادر الطبية لخدمة أهالى مركز إدفو، والتخفيف عن معاناتهم وعمل لربط مستشفى إدفو العام بمستشفى أسوان الجامعى، وعمل شبكة كونفرانس لتمكين الأطباء من متابعة المؤتمرات والمحاضرات العلمية والاجتماعات المختلفة، وتشغيل مستشفيات التكامل الصحى التى تم إلغاؤها وتحويلها لمستشفيات صحة الأسرة.

المرشح البرلمانى يستعرض برنامجه خلال المؤتمر -اليوم السابع -10 -2015
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المرشح البرلمانى يستعرض برنامجه خلال المؤتمر

المرشح البرلمانى يستعرض برنامجه -اليوم السابع -10 -2015
>

المرشح البرلمانى يستعرض برنامجه

مؤتمر جماهيرى بإدفو -اليوم السابع -10 -2015
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مؤتمر جماهيرى بإدفو

المرشح البرلمانى يصافح أحد الحاضرين -اليوم السابع -10 -2015
>

المرشح البرلمانى يصافح أحد الحاضرين

المرشح البرلمانى يعانق أحد الحاضرين -اليوم السابع -10 -2015
>

المرشح البرلمانى يعانق أحد الحاضرين

جانب من المؤتمر -اليوم السابع -10 -2015
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جانب من المؤتمر


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مصر 365

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