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بالصور.. القيادات الأمنية تلتقى مرشحى البرلمان فى مطروح

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عقد مساء الخميس، اجتماع بنادى ضباط الشرطة، بين اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وعدد من القيادات الأمنية مع مرشحى البرلمان فى مطروح، بحضور رئيس مجلس العمد والمشايخ وعدد منهم، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون من جميع الأطراف، خلال إجراء العملية الانتخابية

تناول اللقاء كيفية إدارة العلمية الانتخابية والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لها، وأكد مدير أمن مطروح، حياد أجهزة الدولة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنه لن يكون هناك أى تدخل مباشر أو غير مباشر فى العملية الانتخابية.

من جانبهم أكد المرشحون للبرلمان، التزامهم بالقانون والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وحرصهم على عدم إثارة القلاقل، مؤكدين أن المحافظة على الأمن والاستقرار مقدم على أى شىء آخر، كما أشادوا بحياد الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشفافية والحياد فى التعامل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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