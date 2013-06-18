"تمرد" تجوب شوارع الجيزة اليوم.. من العياط لأبوصير والهرم مرورا بالمهندسين

بمشاركة أمانة العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي بالجيزة وتحالف شباب الثورة

كتب : خالد عبد الرسول الثلاثاء 18-06-2013 20:03

تنظم أمانة العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي بالجيزة، بمشاركة تحالف شباب الثورة وحملة "تمرد"، حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال بيان الحزب إن الشعب المصري "يرفض سياسات جماعة الإخوان المسلمين المستبدة، التي تسعى لأخونة مصر وتغيير هويتها". وأضاف أن الشباب سيبدأون حملتهم على مستوى محافظة الجيزة في السادسة من مساء اليوم بمنطقة العجوزة، بحضور فؤاد نجيب أمين العمل الجماهيري بالحزب بالجيزة وأمين تحالف شباب الثورة بالجيزة، ونهى مصطفى مساعد أمين العمل الجماهيري بالحزب، ومحمود حسين منسق "تمرد" بالجيزة.

وأوضح أن الحملة ستجوب شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، والعياط وأبوصير والعمرانية وفيصل والهرم، بالتزامن مع الحملة الرئيسية بالعجوزة.