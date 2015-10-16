جامعة الملك خالد تنظم حزمة برامج ثقافية احتفالاً بالوطن

نظم نادي العمل التطوعي بجامعة الملك خالد بمشاركة شرطة منطقة عسير الفعالية الوطنية #شكراً_مملكتي بطريق الملك خالد بوسط مدينة أبها التي أتت ضمن برامج احتفال الجامعة باليوم الوطني ال85 مطلع الأسبوع الحالي.

وبدأت الفعالية بجولة تعريفية باللوحات المشاركة التي ضمت صورا عن إخلاص جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، كذلك جهود جنودنا المشاركين لإنجاح حج هذا العام ١٤٣٦ه.

واحتوت عدد من اللوحات الوطنية المتنوعة تعبيراً بالفرحة باليوم الوطني ال٨٥، بالإضافة إلى لوحة تفاعلية شارك فيها الحاضرون بتوقيعاتهم وشكرهم لوطننا الغالي على مدى الأسبوع.

وعلى الصدد ذاته، نظمت الجامعة أصبوحة شعرية وبرنامجا شبابيا تحت مسمى "صباح الوطن".

واستهلت الفعاليات بالأصبوحة الشعرية التي جمعت بين الفصحى والنبطية، والتي أحياها عدد من الشعراء وهم د. إبراهيم أبو طالب، ود. أحمد التيهاني، والشاعر عبدالله الساكتي، والشاعر عبدالله القحطاني.

عقب ذلك تم تقديم برنامج صباح الوطن الشبابي التفاعلي، تضمن العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية، إضافة إلى المسابقات الوطنية والقصائد الإنشادية، قدمها عدد من طلاب الجامعة، معبرين من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بالوطن في عيده ال85، كما قدم فريق نجوم عسير من طلاب الجامعة عروض الإسكيت الاستعراضية بالبهو الجامعي.

وفي نهاية الاحتفال تم السحب على عدد من الجوائز القيمة، إضافة إلى إعلان نتائج مسابقة ثقافة وطن2، التي أطلقتها العمادة عبر موقع الجامعة الإلكتروني، كما تم إعلان جوائز مسابقة أفضل مغرد على موقع التواصل "تويتر" عبر وسم #دمت_شامخاً.