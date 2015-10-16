حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بـ6 أكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بدائرة قسم أول 6 أكتوبر.

وكانت مباحث الجيزة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد للحالة الأمنية، وتكون من "خالد.ش" 40 سنة عاطل، و"محمود.ع" 21 سنة عاطل، و"أسامة.ا" 34 سنة عاطل، و"احمد.ا"21 سنة عاطل أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات وحيازتهم الأسلحة لتهديد الضحايا، كما تبين أن السيارة التى يستقلونها مبلغ بسرقتها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.