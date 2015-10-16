لتجنب إنجاب أطفال "ذوى احتياجات خاصة" بلاش زواج أقارب أو اعملوا فحوصات

تنزعج الأسرة كثيرا إذا رزقت بطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد لا يدرى الأبوان أنهما يكونان فى بعض الأحيان سببا فى إصابة الطفل بسبب العوامل الوراثية.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور ياسر المنسى أخصائى أمراض المخ وأعصاب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، أنه تزايدت فى السنوات الأخيرة أعداد الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يمثلون عبئا حقيقيا على الأسرة وعلى المجتمع.

ويتابع عضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، أن الأسباب الوراثية من أهم الأسباب المؤدية لإصابة طفلك أو تعرضه للخلل الذى يجعله من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضيف عضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، أن هناك الكثير من الأمراض الوراثية (كمتلازمة داون، فراجيل اكس، متلازمة تيرنر )، وفى معظم الحالات يكون الأب أو الأم حاملين للصفات الوراثية، ولكن لا تظهر عليهم الأعراض، وتبدأ فى الظهور بأحد الأبناء.

ويؤكد عضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، أن زواج الأقارب من أهم الأسباب المؤدىة لزيادة الأمراض الوراثية، وهذا يرجع إلى التقارب فى الكثير من الصفات الوراثية، وبالتالى عند اكتمال الجين الحامل للصفة تبدأ الأعراض فى الظهور، ولهذا ينصح بعدم زواج الأقارب، وإجراء الكثير من الفحوصات التى تجرى قبل الزواج بهدف التقليل من الأمراض الوراثية.

ويؤكد د.ياسر، أن من أهم وسائل التشخيص المتابعة الدورية للسيدة الحامل، وذلك يتم عن طريق الأشعة التلفزيونية وبعض التحاليل المعملية التى تساعد على اكتشاف الكثير من العيوب الخلقية فى وقت مبكر ووقتها يكون القرار للأم والأب فى إكمال الحمل من عدمه.