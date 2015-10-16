لو طفلك مريض سكر.. اظبط سكره عشان تحميه من تأخر البلوغ

السكر من أخطر الأمراض المزمنة، والتى تؤثر بالسلب على جميع وظائف الجسم، ومنها عملية البلوغ عند الأطفال مرضى السكر.

وعن تأثير مرض السكر على الأطفال فى مرحلة البلوغ يؤكد أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن تنظيم نسبة السكر للأطفال يساهم بصورة كبيرة فى تجنب تعرضهم لمضاعفات ارتفاع سكر الدم، ويساعد على نموهم وتجاوزهم مرحلة البلوغ دون أى تأثر يذكر على ذلك الجانب.

كما يضيف استشارى الغدد الصماء والسكر الدكتور هانى نعيم أن مرض السكر يؤثر على جميع أجهزة الجسم بعدة طرق مختلفة، وتكون المضاعفات إما عن طريق التأثير السلبى الذى يتسبب به ارتفاع مستوى السكر بالدم على الشرايين أو على الجهاز المناعى فتكثر الإصابة بالالتهابات الميكروبية والفطريات، هذا بالإضافة إلى طرق أخرى لم يتم تفسيرها حتى الآن وإن كانت تبدو واضحة فى بعض الحالات ولكنها غير مبررة.

يؤكد نعيم أن الطفل الذى يعانى من معدل سكر مرتفع لا ينمو مثل أقرانه وتتأثر بهذا مرحلة بلوغه، فقد تتأخر بشكل مقلق للأهل، وهنا يأتى دور ضبط السكر فمعظم هؤلاء الأطفال يبلغوا خلال عدة أشهر من ضبط نسبة السكر بالدم، وإن لم يحدث البلوغ مع السن وضبط السكر يجب أن يتم البحث عن الأسباب الأخرى.