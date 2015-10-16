مدير إدارة جوازات الخرج يقلد الدوسري رتبة مقدم

الخرج - فادي المقرن

قلد مدير إدارة جوازات محافظة الخرج العميد محمد بن بطي الفراج، مدير قسم جوازات السعوديين الرائد سعد بن صالح الدوسري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى مقدم، وتمنى العميد الفراج له التوفيق والسداد في حياته العملية. وعبر المقدم الدوسري من جهته عن شكره وامتنانه على هذه الثقة الملكية، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولمدير عام الجوازات، سائلاً الله تعالى أن تكون الترقية دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ووطنه.

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