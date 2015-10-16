أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير إدارة جوازات الخرج يقلد الدوسري رتبة مقدم

Google+ Print
مدير إدارة جوازات الخرج يقلد الدوسري رتبة مقدم مدير إدارة جوازات الخرج يقلد الدوسري رتبة مقدم
728678990387.jpg

العميد الفراج يقلد الدوسري رتبة مقدم

الخرج - فادي المقرن

    قلد مدير إدارة جوازات محافظة الخرج العميد محمد بن بطي الفراج، مدير قسم جوازات السعوديين الرائد سعد بن صالح الدوسري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى مقدم، وتمنى العميد الفراج له التوفيق والسداد في حياته العملية. وعبر المقدم الدوسري من جهته عن شكره وامتنانه على هذه الثقة الملكية، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولمدير عام الجوازات، سائلاً الله تعالى أن تكون الترقية دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ووطنه.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية