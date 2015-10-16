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«صحة جدة» تغلق مجمعين طبيين للأسنان

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    أغلقت الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة في لجنة الإغلاق بإدارة القطاع الخاص أمس، خلال جولتها اليومية على المرافق والمنشآت الطبية الخاصة بجدة، مجمعين طبيين لطب الأسنان في كل من وسط جدة وشمالها لكونهما يعملان بطريقة غير نظامية وصيدليتين إحداهما تعمل بتراخيص منتهية والأخرى لقيام عامل الصيدلية بصرف الأدوية، وذلك في إطار رصد المخالفات الصحية الجديدة.

وأوضح مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة د. محمد حسن باجبير، أن صحة جدة تحرص دائماً على منع حدوث مثل هذه المخالفات الصحية التي تسبب في إحداث الضرر بصحة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن صحة جدة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها من قبل وزارة الصحة في هذا الجانب.

ودعا باجبير جميع الملاك والعاملين بالمنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة الصحية ومراعاة صحة الإنسان، مشيراً إلى أن العمل في المجال الطبي والخدمات الصحية هو أولاً وأخيراً عمل إنساني نبيل.

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