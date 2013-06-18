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بالصور| في غياب رموز القبائل.. الإسلاميون يستقبلون محافظ قنا الجديد

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بالصور| في غياب رموز القبائل.. الإسلاميون يستقبلون محافظ قنا الجديد بالصور| في غياب رموز القبائل.. الإسلاميون يستقبلون محافظ قنا الجديد
المحافظ: سأخدم المواطن القنائي الصغير قبل الكبير.. ومشكلة مياه الشرب والصرف الصحي أهم أولوياتي

كتب : رجب آدم الثلاثاء 18-06-2013 20:20

استقبل العشرات من الأهالي الدكتور صلاح عبدالمجيد محافظ قنا الجديد، يرافقهم عدد من التنفيذيين وأعضاء التيار الإسلامي، أمام ديوان عام المحافظة، بطريقة حافلة في غياب لافت لرموز القبائل.

وقال عبدالمجيد إنه سيعمل على استثمار الوقت والجهد في خدمة المواطن القنائي الصغير قبل الكبير، وتخصيص يوم لبحث شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول المناسبة التي تصب في صالحهم في مختلف القطاعات، ولن يتم تمييز فرد عن آخر.

وأضاف محافظ قنا الجديد أنه سيتم دراسة الحقوق الخاصة بالمواطنين والعمل على حلها، وعمل دراسة واستراتيجية لجميع الملفات التي تشغل الشارع القنائي وفتحها لاتخاذ قرارات سريعة لتنفيذها، لتكون قنا أفضل المدن العالمية في مختلف الجوانب التنموية.

وأكد أن من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن القنائي مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث سيتم توفير مياه شرب صالحة لجميع القرى والنجوع التي تعاني من نقص المياه، مشيرا إلى أن من الدول الفقيرة مائيا، حيث يصل نصيب الفرد فيها إلى نحو 650 مترا مكعبا، وحد الفقر المائي ألف متر مكعب، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في ري بعض أنواع الأشجار التي تُستخدم في إنتاج الوقود، وإنشاء حزام أخضر للحد من ظاهرة الزحف الرملي على الأراضي الزراعية.

وشدد عبد المجيد على أنه سيتم العمل على دراسة الملف الأمني بالكامل، والقيام بدور أمني وتوعوي للحد من انتشار السلاح داخل المحافظة، لافتا إلى استعداد أهالي قنا للتعاون التام لنشر الأمن داخل المحافظة.

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