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إمارة جازان تهنئ الطالب السعيدي على ابتكار «الريموت الخارق»

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جازان - عادل الزائري

    اعربت امارة منطقة جازان عن تقديرها لإبداعات وانجازات طلاب وطالبات المنطقة في مجالات التقنية والابتكارات الحديثة الهادفة لخدمة مجتمعهم واعتزازها البالغ بما يتمتعون به من ذكاء فطري وتفوق علمي وقدرات ذهنية أهلت العديد منهم لتحقيق مراكز متقدمة وجوائز مشرفة على المستوى المحلي وفي المحافل الاقليمية والدولية .

وقدمت الامارة على لسان متحدثها الرسمي الوكيل المساعد للتطوير والتقنية الاستاذ علي بن موسى زعلة خالص تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووكلاء الامارة وكافة منسوبيها للمخترع الصغير محمد بن مسعود السعيدي المالكي الطالب بالمرحلة المتوسطة بإحدى المدارس التابعة لإدارة التربية والتعليم في محافظة صبياء الذي نجح في ابتكار جهاز ( الريموت الخارق ) الذي تقوم فكرته على الحد من ظاهرة السيارات المسرعة والمخالفة ومساعدة رجال الأمن وحمايتهم من الاخطار المتوقعة أثناء ملاحقتهم للمشبوهين والخارجين عن القانون على الطرق العامة .

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