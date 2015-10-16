محافظ أسوان: الاتفاق على تطوير منطقتى "الصحابى" و"سوق شارع الجيش"

أكد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، التعاقد مع استشارى لإعداد المخطط التفصيلى لتطوير منطقتى الصحابى، وسوق شارع الجيش.

وأضاف يسرى، خلال اجتماعه مع مسئولى صندوق تطوير العشوائيات وجهاز التعمير بالمحافظة، أنه تم تفويض جهاز التعمير لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى الاتفاق على تطوير سوق شارع الجيش، بعد التنسيق لإجراء زيارة ميدانية بالاشتراك بين المحافظة وجهاز التعمير، لتحديد الحدود النهائية لموقع إنشاء السوق الجديد، والانتهاء من أعمال الرفع المساحى، والجلسات اللازمة لإعداد الرسومات التنفيذية للمشروع، حتى يتم تكليف استشارى بإعداد الرسومات ومستندات الطرح، مؤكّدًا أن صندوق تطوير العشوائيات يتولى التمويل اللازم للمشروع.