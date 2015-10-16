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دعوى طلاق ضد زوج قام بتلفيق قضية زنا لزوجته

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دعوى طلاق ضد زوج قام بتلفيق قضية زنا لزوجته دعوى طلاق ضد زوج قام بتلفيق قضية زنا لزوجته
أقامت "شروق فريد" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالمعادى بعد إقامة زوجها دعوى زنا ضدها حكم برفضها بعد بيان تلفيق الاتهامات من قبله، وطالبت بالتفرقة بينهما بعد فضحها فى منطقة سكنها وعملها بسبب رفضها الاستمرار العيش معه وتركها المنزل.

وقالت الزوجة بدعواها، "كان يده طويلة يضربنى ويعتدى على، وعندما أشتكى يحبسنى فى المنزل ويرفض نزولى أو ذهابى لأهلى، وعشت معه أصعب سنة ونصف فى عمرى، وعندما هربت إلى منزل أهلى أخيرا وطلبت الطلاق هددنى إذا لم أرجع وبالفعل نفذ تهديده بفضحى".

وأكملت الزوجة بدعواها التى حملت رقم 267 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة، "تعرضت لأكبر صدمة عندما جاء لى محضر وإذا به يرفع ضدى دعوى زنا وفوجئت بمحضر ملفق يثبت ضبطى مع رجل فى إحدى الشقق".

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