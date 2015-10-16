إصابة 6 أشخاص فى حادث على طريق "دمنهور ـ إدكو"

أصيب 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم على طريق دمنهور - إدكو، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 8678 ملاكى المنيا قيادة "محمد رمضان أحمد" سائق ومقيم أبو قرقاص المنيا، و"دراجة بخارية رقم ب هـ س 6984" قيادة إسلام خيرى سعد.

وتبين من التحريات أنه أثناء سير الدراجة البخارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارة والدراجة البخارية و( 4 ) من مستقليهما بسحجات وكدمات وجروح وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام وأجريت الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر المحضر 7962 /2015 جنح المركز.