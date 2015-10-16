"أمن الإسماعيلية" تشن حملات لضبط تجار المخدرات والهاربين من تنفيذ الأحكام

قامت مديرية أمن الإسماعيلية بحملات أمنية تحت إشرف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، ضمت ضباط إدارات البحث الجنائى وقوات الأمن والنجدة والمرور ووحدات البحث بالمراكز والأقسام وقسمى المرافق والتموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط "محمد.ج" 29 عاما عاطل مقيم السبع عمارات ــ دائرة قسم القنطرة شرق وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت نحو كيلو جرام، ومبالغ مالية وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كما تم ضبط المتهم "محمد.م" 22 عاما عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان وبحوزته 18 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "حربى.أ" 47 عاما عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان مسجل شقى خطر تحت رقم 850 فئة ب "مخدرات" وبحوزته 25 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط المتهم "أحمد.م" 27 عاما عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10640 لسنة 2014 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، و"السيد.س" 23 عاما عاطل مقيم الإبراهيمية ــ شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 441 لسنة 2013 قسم القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".