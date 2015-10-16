مباحث مرور جنوب سيناء تعيد سيارة مبلغ بسرقتها من ديوان عام المحافظة

تمكنت مباحث قسم شرطة نويبع بجنوب سيناء من ضبط سيارة، تبين أنها ملك ديوان عام محافظة جنوب سيناء، ومسروقة بالإكراه من سائق يعمل بجراج المحافظ.

وكانت معلومات قد وردت للرائد محمد رفعت رئيس قسم مباحث المرور، بضبط "خ.س.س"، 23 سنة عاطل، ومقيم بالمزينة نويبع فى قضية مخدرات بقسم شرطة دهب أثناء قيادته سيارة ماركة نيسان بيضاء اللون، وقيامه بوضع لوحات معدنية عليها أرقام رقم ط ج أ 7324 وشاسيه وموتور لسيارة أخرى بذات المواصفات.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، أمر باستكمال التحريات والإجراءات للوقوف على حقيقة الواقعة.

وتبين للرائد محمد رفعت والنقيب عبد الله الكردى وجود إزالة ميكانيكية حول منطقة ترقيم الشاسيه، ما يدل على وجود تلاعب بمنطقة رقم الشاسيه، وباستكمال الفحص تم التعرف على رقم الشاسيه الأصلى، والذى تبين أنه خاص بالسيارة رقم ط ج ل 1593 جنوب سيناء ماركة نيسان بيضاء اللون موديل 2006 ملك ديوان عام محافظة جنوب سيناء، المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 314 جنايات قسم شرطة أبو رديس سرقة بالإكراه بتاريخ 17/10/2012 بلاغ من أحمد أحمد إبراهيم المقيم بالطور، سائق بجراج عام ديوان المحافظة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.