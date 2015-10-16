اجتماع مجلس الأمن الدولى الجمعة حول إسرائيل والفلسطينيين

يعقد مجلس الامن الدولى صباح الجمعة اجتماعا عاجلا حول الوضع فى القدس والاراضى الفلسطينية، حسب ما اعلن دبلوماسيون.

وسيعقد الاجتماع بطلب من الاردن العضو غير الدائم فى مجلس الامن عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلى.

وكان السفراء العرب فى الامم المتحدة عقدوا بعد ظهر الخميس اجتماعات كلفوا خلاله السفير الاردنى الاتصال بالرئاسة الاسبانية لمجلس الامن من اجل تنظيم عقد هذا الاجتماع، حسب ما اعلن السفير الفلسطينى رياض منصور.

وقال منصور ان "الوضع متفجر وعلى مجلس الأمن ان يتحمل مسؤولياته ويتوجب علينا ان نقوم بكل ما يمكن من اجل وقف اراقة الدماء وبعد ذلك نبحث الطريقة التى تحمى المدنيين فى الاراضى الفلسطينية".

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