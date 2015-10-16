أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأحد.. مركز البحوث الجغرافية ينظم مؤتمرا عن سيناء بجامعة المنوفية

Google+ Print
الأحد.. مركز البحوث الجغرافية ينظم مؤتمرا عن سيناء بجامعة المنوفية الأحد.. مركز البحوث الجغرافية ينظم مؤتمرا عن سيناء بجامعة المنوفية
تعقد كلية الآداب بجامعة المنوفية، بعد غد الأحد ولمدة يومين، مؤتمرها الأول الذى ينظمه مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أسامة مدنى، عميد كلية الآداب بشبين الكوم.

ويأتى المؤتمر تحت عنوان "سيناء بين الماضى والحاضر والمستقبل"، بمقر مركز البحوث الجغرافية بالكلية، بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والباحثين، والطلاب، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الدكتور إسماعيل يوسف، نائب رئيس مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر سوف يتناول العديد من المحاور الهامة منها: تاريخ سيناء عبر العصور، والموقع والتحديات الجيوستراتيجية، والبيئة والموارد الطبيعية، والهوية وواقع التركيب الديموغرافى والاجتماعى للسكان، والبيئة الاقتصادية وجودة الحياة، والتنمية الإقليمية ومستقبل سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365