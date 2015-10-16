القبض على 9 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 9 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، قد تمكنوا من ضبط 9 عاطلين بدائرة مركزى أبو حمص والمحمودية، وبحوزتهم و324 لفافة هيروين وكمية من الحشيش المخدر تزن قرابة 1 كيلو جرام بالبحيرة بقصد الاتجار.