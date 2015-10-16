ضبط هارب من "المؤبد" بالبحيرة خلال أحداث ثورة يناير

تمكن قبل قليل، رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط متهم هارب من سجن 430 خلال ثورة يناير، والمتهم فى جريمة قتل والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون، مفادها تردد المسجون "عزت بريك طاهر بريك"، على محل سكنه، والهارب من سجن 430 وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير لسنة 2011 فى القضية رقم 5145/2007 جنايات مركز وادى النطرون "قتل عمد"، والمحكوم عليه فيها بالمؤبد.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 2124/2015 إدارى المركز.