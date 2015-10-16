القبض على سمسار وبحوزته 130 جرام حشيش و42 جرام أفيون بشرم الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرم الشيخ من القبض على سمسار وبحوزته 130 جراما من مخدر الحشيش و42 جراما من الأفيون، قبل ترويجها على عملائه، حيث تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، يفيد بضبط أحد المتهمين بالاتجار فى المخدرات.

وكانت معلومات قد وردت للرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، بقيام المدعو "ج.م.م"، 42 سنة سمسار، ومقيم بمدينة نصر القاهرة والسابق اتهامه فى (7) قضايا ما بين (مخدرات - آداب عامة - خيانة أمانة) آخرها القضية رقم 2146 لسنة 2015 جنايات قسم أول شرم الشيخ مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذ من منطقه الرويسات مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، أمر على الفور بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنه، بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب مصطفى النمر معاون مباحث القسم من ضبط المتهم بمنطقه الرويسات وبحوزته (15) قطعة من مخدر الحشيش، وزنت حوالى 130 جرامًا، وقطعة متوسطة الحجم من مخدر الأفيون وزنت حوالى (42) جرامًا وسلاح أبيض ( كتر ) وهاتف محمول، واعترف بحيازتها، وتم تحرير محضر وأحيل إلى النيابة العامة.