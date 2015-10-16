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حبس عاطل لاتهامه بسرقة تاكسى بالإكراه فى ميدان التحرير

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حبس عاطل لاتهامه بسرقة تاكسى بالإكراه فى ميدان التحرير حبس عاطل لاتهامه بسرقة تاكسى بالإكراه فى ميدان التحرير
أمرت نيابة قصر النيل حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة سيارة تاكسى من قائدها بالإكراه بميدان التحرير، وكشفت التحريات أن المتهم استوقف السائق بميدان التحرير، ثم هدده وأجبره على النزول واستولى على السيارة، إلا أن السائق استغاث برجال الشرطة المتواجدين بالمكان والذين تمكنوا من ضبط المتهم.

وتلقت الخدمات المعينة بخدمة ملاحظة الحالة بميدان التحرير بلاغًا من "ج.ع" 44 سنة، قائد السيارة رقم ن د 4367 أجرة، أفاد فيه أنه أثناء سيره بالسيارة استوقفه أحد الأشخاص وقام بإنزاله من السيارة بالقوة واستولى عليها وفر هاربًا، وعلى الفور تم إخطار الخدمات المرورية بالميدان وغلق الطريق وأمكن بالاشتراك مع كل الخدمات النظامية والمرورية والتدخل السريع ضبط المتهم الذى تبين أنه "شوقى.ع.م" 36 سنة عاطل.

وبمناقشته اعترف بالسرقة، وتم تسليم السيارة لقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365