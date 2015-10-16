أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عميدة طب بورسعيد: معمل محاكاة لتنمية مهارات الطلاب

Google+ Print
عميدة طب بورسعيد: معمل محاكاة لتنمية مهارات الطلاب عميدة طب بورسعيد: معمل محاكاة لتنمية مهارات الطلاب
أكدت الدكتورة مايفل حشمت، عميدة كلية الطب بجامعة بورسعيد، أن الكلية استكملت عدد الأجهزة الجديدة الخاصة بفحص القلب، والبطن، والبروستاتا، بجانب أجهزة رسم القلب لتعليم الطلاب.

وأضافت مايفل حشمت، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن هناك معمل محاكاة لتنمية المهارات، وتعليم كيفية الكشف على المرضى لتأهيل الطلاب علميا، مع استحداث كافة الأجهزة الطبية التى تتوائم مع التخصصات بالكلية، وخاصة بعد زيادة الطلاب هذا العام لـ117 طالبا لتدخل ضمن الكليات العريقة.

وقالت إن الكلية استحدثت قسم جديد للعلاقات العامة والاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص مبنى إدارى مستقل لجميع الأقسام، لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية للموظفين فقط.

وأوضحت عميدة طب بورسعيد، أن الكلية تضم نخبة من أساتذة جامعة الزقازيق، والمنصورة، وقناة السويس، لاستكمال جميع التخصصات حتى تكون من الجامعات الرائدة لتخريج طلاب ذات كفاءة ومهارة عالييتين فى تخصصاتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365