عميدة طب بورسعيد: معمل محاكاة لتنمية مهارات الطلاب

أكدت الدكتورة مايفل حشمت، عميدة كلية الطب بجامعة بورسعيد، أن الكلية استكملت عدد الأجهزة الجديدة الخاصة بفحص القلب، والبطن، والبروستاتا، بجانب أجهزة رسم القلب لتعليم الطلاب.

وأضافت مايفل حشمت، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن هناك معمل محاكاة لتنمية المهارات، وتعليم كيفية الكشف على المرضى لتأهيل الطلاب علميا، مع استحداث كافة الأجهزة الطبية التى تتوائم مع التخصصات بالكلية، وخاصة بعد زيادة الطلاب هذا العام لـ117 طالبا لتدخل ضمن الكليات العريقة.

وقالت إن الكلية استحدثت قسم جديد للعلاقات العامة والاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص مبنى إدارى مستقل لجميع الأقسام، لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية للموظفين فقط.

وأوضحت عميدة طب بورسعيد، أن الكلية تضم نخبة من أساتذة جامعة الزقازيق، والمنصورة، وقناة السويس، لاستكمال جميع التخصصات حتى تكون من الجامعات الرائدة لتخريج طلاب ذات كفاءة ومهارة عالييتين فى تخصصاتهم.