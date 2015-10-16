منافسة بين مرشحى المصريين الأحرار والحركة الوطنية ومستقبل وطن والوفد بالسنطة

تشهد دائرة السنطة بمحافظة الغربية منافسة شرسة بين 20 مرشحًا للفوز بمقعدين بالبرلمان، حيث يظهر على الساحة عامر الشوربجى عضو مجلس محلى المحافظة الأسبق والمنضم لحزب مستقبل وطن، والذى يلقى دعمًا كبيرًا من أبناء قريته والقرى المجاورة لها، ويعتمد على تواجده المكثف ويعتمد على العلاقات الشخصيه والترابط بين العائلات الكبيرة.

ويأتى ضمن المنافسة محمد بدراوى عوض عضو مجلس الشعب فى برلمان 2010، وابن عم الراحل حسام عوض رئيس لجنة الشباب الرياضة بمجلس الشعب الأسبق والمرشح فى الانتخابات القادمة عن حزب الحركه الوطنيه ويعد من أقوى المرشحين بالدائرة، نظرًا لتواجده المستمر بين أبناء الدائرة، ويسعى جاهدا للدخول البرلمان الجديد معتمدًا على العائلات الكبيرة بالدائرة وعلاقاته القوية بهم من خلاله سعيه لحل مشاكل المواطنين فى القرى، والدكتور أحمد عطا الله عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، وأحد القيادات البارزة فى الحزب

كما يتنافس الدكتور فتحى ندا وكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، ورئيس نادى السنطة الرياضى ونقيب الرياضيين بالغربية، والذى يتحرك بقوة وبكثافة بين قرى الدائرة معتمدًا على الشباب وأعضاء الجمعية العمومية بالنادى، وما حققه فى النادى من أعمال تطوير، ويأمل الدكتور فتحى ندا للدخول للبرلمان، معتمدًا على الاتصالات القوية بالجماهير، وهشام الشرقاوى عضو مجلس محلى المحافظة السابق وابن قرية مسهلة، والتى يوجد بها 14 ألف صوت انتخابى وتساند ابنها هشام الشرقاوى بقوة وارتباطه بالشباب، ويتحرك الشرقاوى فى قرى السنطة، لكسب ثقة الناخبين للفوز بأحد المقاعد المخصصة للدائرة، ومحمد السيد عامر وكيل المجلس المحلى للمحافظة السابق، ومرشح لمجلس النواب القادم عن حزب المصريين الأحرار، ويتحرك محمد السيد عامر يقوم بين قريته تطاى والجعفرية، والتى يوحد بها مرشح آخر ويوجد بقرية سحيم إحدى القرى المجاوره لقريته كل من المهندس أحمد فوزى العراقى مرشح الشباب بقطاع الجعفرية، وأحد الشباب الذى يطمح فى الفوز فى الانتخابات كأحد الوجوه الشابة.

ويسعى رفيق محمد عبد الرازق"مستقل"، محمد ربيع غزالة"مستقل"، أبو الفتح محمود البنا "مستقل"، وليد رشدى جبر"حماة الوطن"، زينب سعد فتوح جاد"مستقل"، "محمد أحمد راجح"مستقل"، عبد الناصر يوسف عطا الله "مستقل"،بدوى أحمد عودة"مستقل"، هشام رياض حجازى"مستقل"، محمد مجاهد الأمعوطى "مستقل"، رفعت شبل سند "تيار الاستقلال"، خالد مسعد الزنطاحى"مستقل"، السيد عبد الوهاب شعير مرشح "مصر بلدى"، للتواجد على الساحة وإثبات الذات والتأثير فى الناخبين.

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