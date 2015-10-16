26 مرشحًا يتنافسون بدائرة مركز المحلة للفوز بـ3 مقاعد

8مرشحون بالدائرة يعتمدون على دعم عائلاتهم وتاريخهم السياسي

تشهد الدائرة السادسة مقرها مركز المحلة منافسة قوية على 3 مقاعد فى البرلمان القادم بين 26 مرشحًا، ويتنافس كل منهم على كسب تأييد أكبر عدد من الشباب والناخبين لدعمه والتصويت له للفوز بمقعد فى البرلمان.

ويظهر على الساحة وبقوة 8 مرشحين بعضهم نواب سابقين يعتمدون على تاريخ عائلاتهم السياسى وعلاقاتهم الواسعة بالعائلات بقرى المركز، منهم النائب السابق محسن أبو الخير يعتمد على إنجازات شقيقيه الراحلين كمال أبو الخير عضو مجلس الشعب الأسبق، والذى لقى حتفه فى حادث سيارة بالغردقة وشقيقه الثانى "محمود أبو الخير"، الذى لقى حتفه فى حادث سيارة مع حسام معوض رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب الأسبق، وقيامهم بإنشاء عدد من المشروعات الخدمية لأبناء الدائرة منها إنشاء محطة مياه على مساحة 12فدانا بتكلفة 750 مليون جنيه، والتى تخدم جميع قرى المركز إلى جانب العديد من المشاريع الخدمية لأبناء الدائرة.



>النائب السابق حامد جلال جهجة

وينافس حامد جلال جهجة النائب السابق ونجل جلال جهجة عضو مجلس محلى المحافظة الأسبق أبن قرية دمرو إحدى أكبر قرى مركز المحلة مرشح حزب المصريين الأحرار ويعتمد على شعبيته بالقرية والعلاقات الأسرية عائلات"الشهاوى" وهى كبرى عائلات قرية نمرة البصل، والنائب السابق محمد كمال مرعى عضو لجنة السياسات وأمين عام مساعد الحزب الوطنى بالغربية لعدة سنوات والذى فاز فى أكثر من 5 دورات متتالية ويعتمد على شعبية والده كمال مرعى وصلة القرابة بين عائلات عامر المنتشرة بقرى مركز المحلة، إلى جانب وجود صلة قرابة قوية بينه وبين زعيم الأغلبية الوزير الراحل كمال الشاذلى، وينافسه فى الدائرة أبن عمه محمد عبد العزيز مرعى فى محاولة لشق الأسرة وتفتيت الأصوات لوجود خلافات بينهما.

شاكر الشراكى، أحد الوجوه الشابة والذى يخوض الانتخابات لأول مرة معتمدًا على الشباب وعلاقاته برجال الأعمال وعائلات ميت السراج وبشبيش ودمرو ويأمل الشراكى فى الحصول على أكبر قدر من الأصوات فى انتخابات مجلس النواب ليحصد أحد مقاعد الدائرة الثلاثة، بالإضافة إلى عمرو السعيد فهمى الذى عد أيضا أحد الوجوه الشابة والذى يخوض التجربة لأول مرة على أمل الفوز بمقعد فى البرلمان ويتنافس الكبار فى الدائرة معتمدا على علاقات أسرته بعائلات قرية بشبيش إحدى أكبر قرى المركز ويسعى لكسب دعم وتأييد الشباب للفوز فى الانتخابات البرلمانية.

ويخوض الانتخابات الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا للحزب ويعتمد "عبده" على أهل قريته المعتمدية التى يوجد بها عدد كبير من الناخبين وعلاقات أسرته وعلاقاته بالعائلات فى معظم القرى بمركز المحلة، بالإضافة إلى محمود عبد الحميد عمارة مرشح حزب النور السلفى بدائرة مركز المحلة.

كما يتنافس على الساحة السياسية مصطفى حمودة القيادى البارز بحزب الوفد ووكيل مجلس الشورى السابق، معتمدًا على تاريخه السياسى وأصوات عائلات الدائرة وعلاقات أسرته بعائلات المركز.

فى الوقت الذى يتنافس فيه باقى المرشحين وهم "،عبير نبيه محمد عمارة "مستقل"، وسمير سعد عبد المعطى السيد مرشح حزب "حراس الثورة"، أحمد فؤاد صيام فرج مرشح "حماه الوطن"،هانى رشدى شلبى كامل مرشح "المصرى الديمقراطى"، النائب السابق نبيل توفيق السيد مطاوع "مستقل"، محمد شعبان محمد العراقى "مستقل"، النائب السابق عاطف عبد الحى عبد الرحمن شخبه مرشح "السلام الديمقراطى"، إبراهيم إبراهيم يوسف خضر"مستقل"،محمد أحمد محمد أحمد أبو العز "مستقل"، جلال الدين السيد زيدان صقر مرشح "الحركة الوطنية" محمد عمر محمد أبو العز"مستقل"،، النائب السابق مصطفى حمودة محمد موسى "الوفد"،بسمة رفعت عبد الحليم أبو زيد"مستقل"،خالد إسماعيل إسماعيل أبو زيد "مستقل"، ياسر محمد بدوى إسماعيل"مستقل"، علاء الدين الحنفى إبراهيم العاصى "مستقل" للفوز فى مقعد فى البرلمان القادم.



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