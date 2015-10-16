ولى عهد أبوظبى: الإمارات تواصل دعمها الشامل للشعب اليمنى

أكد ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية ، إلى جانب الشرعية فى اليمن "حتى يعود إلى عروبته وتتحرر أرضه من سيطرة المتمردين والانقلابيين وحلفائهم من التنظيمات الارهابية وينعم شعب اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار والسلام".

وقال ولى عهد أبو ظبى خلال استقباله اليوم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، الذى يزور الإمارات حاليا - إن "دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن أمن المنطقة والبلدان العربية كل لا يتجزأ، وأن أمننا فى دولة الإمارات لا ينفصل عن أمن الدول العربية مجتمعة، وأننا سنقف مع أشقائنا بكل حزم فى مواجهة أية مخططات وأطماع تستهدف زعزعة أمن واستقرار بلداننا والتمسك بعروبتنا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، مواصلة دولة الإمارات دعمها الشامل وجهودها ومبادراتها التنموية والإنسانية الهادفة لتلبية احتياجات الشعب اليمنى الشقيق ومساعدته على تجاوز التحديات الصعبة التى يمر بها.

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