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سيلين ديون تمارس حياتها الطبيعية مع توأمها في ديزني لاند

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الخميس 15-10-2015 18:42

نشرت المغنية الكندية، سيلين ديون، صوراً لها بصحبة توأمها خلال زيارة رافقتهما بها الى مدينة ديزني لاند الترفيهية، كرسالة أرادت توصيلها حول ممارستها حياتها بشكل طبيعي، رغم ظروف مرض زوجها بالسرطان، وذلك بناء على طلب زوجها رينيه أنجليل، بأن تعيش حياتها وأطفالهما بشكل طبيعي.


سيلين ديون تغني لزوجها الذي يحتضر بطلب منه. هو عنوان تداولته عناوين الصحافة قبل أسابيع، عندما وقفت النجمة الحزينة قبل أسابيع وغنّت كرمى زوجها الذي يحتضر، ضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية التي أقامتها في لاس فيغاس. سيلين تتابع حياتها طبيعياً بطلب من رينيه التي تزوجت منه قبل 20 عاماً، كما صرّحت أمام جمهورها الذي قام بمواساتها بتصفيقه ودعمه الكامل لها.

 

 

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