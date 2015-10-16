أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هي المفاجأة التي تحضرها هيفاء وهبي قريباً؟

Google+ Print
ما هي المفاجأة التي تحضرها هيفاء وهبي قريباً؟ ما هي المفاجأة التي تحضرها هيفاء وهبي قريباً؟

الخميس 15-10-2015 18:56

نشر مصور النجوم محمد سيف، على حسابه الخاص على "انستقرام"، صورة جديدة للفنانة هيفاء وهبي، وعلق تحتها "قريباً"، مع منشن بسام فتوح، ما يشير إلى أن محمد هو الذي سيتولى تصوير الجلسة التي ستجمع بسام بهيفاء من جديد، بعد انقطاع دام فترة طويلة.
كما أعلن بسام بدوره عن جلسة ستجمعه بهيفاء وهبي، التي كانت الوجه الإعلاني له لسنوات طويلة.
يذكر أن هيفاء أطلت أكثر من مرة بماكياج من توقيع أكثر من ماكيير خلال السنتين الأخيرتين، إلا أنّ ثمة إجماع أنها كانت الأجمل بأنامل بسام فتوح
وكانت هيفاء قد كتبت على حسابها الخاص على "تويتر" تغريدة وعدت فيها جمهورها بمفاجأة، فهل تكون عودتها إلى بسام هي المفاجأة، أم ثمة جديد آخر في جعبة الفنانة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي