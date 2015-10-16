ما هي المفاجأة التي تحضرها هيفاء وهبي قريباً؟

نشر مصور النجوم محمد سيف، على حسابه الخاص على "انستقرام"، صورة جديدة للفنانة هيفاء وهبي، وعلق تحتها "قريباً"، مع منشن بسام فتوح، ما يشير إلى أن محمد هو الذي سيتولى تصوير الجلسة التي ستجمع بسام بهيفاء من جديد، بعد انقطاع دام فترة طويلة.

كما أعلن بسام بدوره عن جلسة ستجمعه بهيفاء وهبي، التي كانت الوجه الإعلاني له لسنوات طويلة.

يذكر أن هيفاء أطلت أكثر من مرة بماكياج من توقيع أكثر من ماكيير خلال السنتين الأخيرتين، إلا أنّ ثمة إجماع أنها كانت الأجمل بأنامل بسام فتوح

وكانت هيفاء قد كتبت على حسابها الخاص على "تويتر" تغريدة وعدت فيها جمهورها بمفاجأة، فهل تكون عودتها إلى بسام هي المفاجأة، أم ثمة جديد آخر في جعبة الفنانة.

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