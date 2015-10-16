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فيفي عبده لمادونا من بيروت: خمسة مواه

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فيفي عبده لمادونا من بيروت: خمسة مواه فيفي عبده لمادونا من بيروت: خمسة مواه

الخميس 15-10-2015 22:27

مظاهرة كبيرة شهدها مجمع الـ"city centre" في بيروت بعد انتهاء عرض المصمم اللبناني فؤاد سركيس بحلول الفنانة المصرية فيفي عبده كضيفة شرف على العرض. فيفي سرقت الأضواء من جميع الحضور وتهافتت عليها كاميرات المصورين والصحافيين للفوز بحديث ولو مقتضب معها. كما تدافع الجميع لالتقاط صورة معها.

وقد أعربت الفنانة المصرية عن سعادتها بوجودها في لبنان، البلد الذي تحبه وتعتبره بلدها الثاني بعد ، ولم تبخل على أحد في إعطاء حديث سريع والتقاط الصور، لا سيما وأنها في بيروت بعد غياب طويل عنها.

وفي حديث مع "سيدتي نت" قالت فيفي إنّ "محبة الناس وهذا التدافع حولها أمر طبيعي بالنسبة لها، وهي تحب الجميع من كل قلبها". وتابعت "هذه المظاهرة التي حصلت هنا هي دليل حبهم لي، وهذا هو لبنان الجمال".

وقد تمكنت "سيدتي نت" من جمع الليدي مادونا وفيفي حيث عبرت فيفي عن محبتها الكبيرة لها، وقالت "مادونا حبيبة قلبي، وملكة الموضة والأزياء وتجنن وهي لا تحتاج لأن يتكلم عنها أحد، فهي مادونا وهناك مادونا واحدة فقط. واستعانت فيفي بكلمتها الشهيرة "خمسة مواه لمادونا".

من ناحيتها، مادونا قالت أن "فيفي بقلبي وهي مدرسة وعندما ذهبت إلى القاهرة وقفت كثيراً إلى جانبي".

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سيدتي

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