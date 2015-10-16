أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لمياء الزايدي و وليد الشامي في ليالي مازغان

Google+ Print
لمياء الزايدي و وليد الشامي في ليالي مازغان لمياء الزايدي و وليد الشامي في ليالي مازغان

الخميس 15-10-2015 23:20

تفتتح المطربة المغربية لمياء الزايدي "ليالي" المنتجع السياحي "مازغان" بالجديدة (غرب الدار البيضاء)، في الحفل الفني الذي سيقام بالقاعة الكبرى للمنتجع يوم 24 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى جانب الفنان وليد الشامي.

وكانت لمياء في حديثها لـ "سيدتي نت" قد عبرت عن ابتهاجها لإحياء هذا الحفل، وأدائها لروائع الغناء العربي.

يذكر أن الجمهور تعرف على لمياء مع طلتها الفنية في برنامج "ستوديو دوزيم"، قبل أن تنفتح لمياء على جمهورها في العالم والذي كشفت من خلالها لمياء عن موهبتها الغنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي