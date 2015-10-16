لمياء الزايدي و وليد الشامي في ليالي مازغان

تفتتح المطربة المغربية لمياء الزايدي "ليالي" المنتجع السياحي "مازغان" بالجديدة (غرب الدار البيضاء)، في الحفل الفني الذي سيقام بالقاعة الكبرى للمنتجع يوم 24 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى جانب الفنان وليد الشامي.

وكانت لمياء في حديثها لـ "سيدتي نت" قد عبرت عن ابتهاجها لإحياء هذا الحفل، وأدائها لروائع الغناء العربي.

يذكر أن الجمهور تعرف على لمياء مع طلتها الفنية في برنامج "ستوديو دوزيم"، قبل أن تنفتح لمياء على جمهورها في العالم والذي كشفت من خلالها لمياء عن موهبتها الغنائية.