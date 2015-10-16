نايا ترفض التعليق على الكليب "التهمة" ومصدر مقرّب منها: أعلنت إسلامها

رفضت الفنانة نايا التعليق على الهجوم الذي تتعرض له بسبب كليب "أنا بكيفي" لمخرجه ميشال تقلا، والذي وصل إلى حد مطالبة المركز الكاثوليكي للإعلام، "بمقاضاتها بسبب إهانتها للدين المسيحي"، وقالت نايا في دردشة مع "سيدتي نت"، إنّ محاميها يتابع الموضوع، وسوف يعمل على معالجته، وتابعت "بعد أن تمرّ العاصفة، سوف أردّ في الوقت المناسب ولكل حادث حديث".

من ناحية ثانية، قال مصدر مقرّب من الفنانة رفض الكشف عن اسمه، إنه لا وجود للصليب في الكليب، بل إن البعض شاهد كما يحلو له أن يشاهد، وتابع "هناك لعبة كبيرة وراء الموضوع، والإعلام حوّل كليب نايا إلى قضية الشرق الأوسط، لأنه لا يوجد لديه ما يشغله، لذلك جعل كليب "أنا بكيفي" حدثاً بارزاً وشغل الناس به.

وتابع "هناك محاولات حثيثة لتضخيم ما يحصل في الإعلام، لأن الإعلام يعاني من فراغ ويريد أن يملأه بموضوع قوي، خصوصاً أنّ الكل كباراً وصغاراً يتحدث اليوم عن الكليب".

وعن إتهام نايا للعمل لمصلحة الصهيونية العالمية، أوضح المصدر" هناك تضخيم كبير للموضوع. وكأنهم يقولون إن إسرائيل "إستأجرت" نايا للترويج لأهدافها وإيجاد فتنة بين الإسلام والمسيحيين!".

وتابع المصدر" هناك حملة ممنهجة تشن ضد نايا بهدف التخلص منها فنياً، من قبل فنانات لديهن مصلحة بذلك. إحدى الصحافيات هي التي "ولّعت الموضوع" وصديقاتها معروفات، وهي نشرت "نايا تصلّب على منطقة حساسة من جسدها"، وبأنها ليست مسيحية، لذلك رأى البعض أنّ في ذلك إهانة للمسيحيين، مع أن هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق. نايا ليست سطحية بل هي متعمّقة في الدين، وأعلنت إسلامها قبل سنتين، وتحترم كل الأديان والكتب السماوية. نايا إنسانة مؤمنة ولا يمكن أن تهين أي دين سماوي، والدين المسيحي دين سماوي".

كما أشار المصدر في الإطار نفسه إلى أنّ "من يعرض المشهد الذي تحدثوا عنه بطريقة بطيئة، سوف يجد أنه لا يوجد صليب في الكليب".

وكان المركز الكاثوليكي للإعلام، قرر مقاضاة نايا، بسبب إهانتها للدين المسيحي، وطالب الأمن العام بإيقاف بث كليب "أنا بكيفي"، مشيراً أن مشهد الإساءة إلى جانب مشاهد الدم والجثث فيه، ليست سوى صورة عن ممارسات "عبدة الشيطان" المرتبطة بالصهيونية العالمية والتي تحارب الكنيسة عبر وسائل كثيرة.

شاهدوا اللقطة المسيئة في الدقيقة 3 و 12 ثانية:

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