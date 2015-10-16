تعرفى على أعراض إصابة ابنك بالحصبة وطرق انتقال العدوى

تعتبر الحصبة أحد الأمراض التى تزداد فرص إصابة الأطفال بها أكثر من البالغين، نظرا لأن مناعتهم أضعف من مناعة الكبار، لذلك عندما يصاب الأطفال بها ينتاب الأمهات شعور بالقلق والمخاوف.

حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى الأطفال بقصر العينى، إن الحصبة مرض فيروسى معدٍ يصيب الأطفال والكبار عن طريق إصابة الجسم بفيروس الحصبة.

>وتستكمل د. نهى قائلة "يمر الطفل بمراحل الإصابة بمرض الحصبة من خلال ظهور بعض الأعراض والعلامات وأهمها:>1)ارتفاع درجة الحرارة، رشح، سعال، شعور الطفل بحرقان بالعين لمدة ثلاثة أيام>2)نهاية اليوم الثالث ظهور بقع بيضاء بالفم>3)اليوم الرابع والخامس ظهور طفح جلدى يصاحبه احمرار بداية من وراء الأذن وينتشر ليصل إلى الوجه والزراعيين.>كيف تتنقل الحصبة للأطفال>وتتابع د. نهى قائلة "تتنقل عدوى الإصابة بمرض الحصبة عند الأطفال عن طريق اللمس والسعال والعطس،حيث يتم انتقال الفيروس الحصبة قبل ظهور الطفح بحوالى 5 أيام.