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فيصل بن مشعل يتسلم تقرير مؤسسة الصوامع ويشيد بالأرقام والإحصائيات

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فيصل بن مشعل يتسلم تقرير مؤسسة الصوامع ويشيد بالأرقام والإحصائيات فيصل بن مشعل يتسلم تقرير مؤسسة الصوامع ويشيد بالأرقام والإحصائيات

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس، بديوان الإمارة، بمدينة بريدة، مدير فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد التويجري، الذي قدم للسلام على سموه، وإهدائه نسخة من التقرير السنوي لعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

من جانبه، أشاد سمو أمير القصيم على ما شاهده من أرقامٍ وإحصائيات، التي استعرضها التقرير السنوي للمؤسسة، مشيراً سموه إلى أن هذه الأرقام توضح مدى الجهود والطاقات التي بذلت خلال العام الماضي، مؤكداً أنها كانت كفيلة بأن يظهر التقرير بهذه الأرقام، سائلاً الله أن يبارك في عملهم، وأن يستمر نجاحهم.

من جهة أخرى قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تعازيه ومواساته لأبناء الشيخ حسن المهنا أبالخيل -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة سموه لهم في منزلهم بمركز الربيعية.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبرت أسرة أبا الخيل عن شكرها وتقديرها لسمو أمير القصيم على مواساته لهم، سائلين الله تعالى ألا يُري سموه أي مكروه.

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