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‏لمسة أبوية حانية من أمير تبوك للتوائم الأربعة

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‏لمسة أبوية حانية من أمير تبوك للتوائم الأربعة ‏لمسة أبوية حانية من أمير تبوك للتوائم الأربعة
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الأمير فهد بن سلطان لدى توقفه للسلام على الصغيرات

تبوك - علي القرني

    توقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، لدى زيارته لمحافظة تيماء مساء الأربعاء، لأربع بنات توائم صغيرات من أهالي تيماء، شاهدهن لدى مغادرته مقر مبنى المحافظة، بعد لقائه بالأهالي، فما كان من سموه الا أن سلم عليهن، ولاطفهن بأبوته الحانية، واطمأن على حالتهن وحال أسرتهن، ووجه سموه بتقديم مساعدة مالية لهن من ماله الخاص، مما أدخل السعادة في نفوس الصغيرات.

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