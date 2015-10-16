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وتناقش سوء استخدام الأدوية وتقليل الأخطاء الدوائية

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وتناقش سوء استخدام الأدوية وتقليل الأخطاء الدوائية وتناقش سوء استخدام الأدوية وتقليل الأخطاء الدوائية

    ترأس مدير إدارة الخدمات الطبية التطبيقية وإدارة الرعاية الصيدلية بصحة جدة الصيدلي أحمد بن حسن الصامطي اجتماع لجنة التثقيف والإعلام الصيدلي.

وأوضح الصامطي بأن الاجتماع يعد الثاني لاستكمال توزيع المهام على أعضاء اللجنة للفعاليات المزمع تنفيذها خلال العام الجديد 1437ه، والتي تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس الحكومية والمراكز التجارية، مما يساهم في بناء مجتمع واعٍ ومدرك.

وأشار مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أن دور اللجنة يبرز في الحد من سوء استخدام الأدوية، وتقليل الأخطاء الدوائية، بالإضافة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة، وأيضاً التقليل من الهدر الاقتصادي المترتب على ذلك، إلى جانب القيام بالعديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية لإبراز أهمية التثقيف الدوائي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في الأيام والمناسبات العالمية التي تقيمها وزارة الصحة.

وبين الصامطي أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان من أهمها خطة العمل لفريق التثقيف، وكذلك مناقشة التثقيف الدوائي لجميع طبقات المجتمع كالمدارس والجامعات والمستشفيات والتواجد في كافة المناسبات الصحية، وأن تكون برامج التوعية مناسبة لجميع الأعمار وسهولة الحصول عليها، كما ناقش الاجتماع انتشار التثقيف بشكل واسع وبطريقة معقولة باستخدام وسائل الإعلام المتوفرة، وعمل حملات مستمرة ودورية.

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